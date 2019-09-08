أعد مهرجان شرم الشيخ السينمائي، فيلما تسجيليًا طويلاً، من إخراج المخرج سامي محمد علي، حول الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق لعرضه في الدورة المقبلة للمهرجان، تكريما له وتقديرا لإنجازاته الكبيرة في مجال السينما.

وأعلن الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائي، أن مؤسسة نون للثقافة والفنون التي أسهم في تأسيسها مع يوسف شريف رزق الله بالتعاون مع الناقدة ماجدة واصف، والمخرج داوود عبدالسيد والمخرج الراحل محمد كامل القليوبي، والناقدة ماجدة موريس، ووديد شكري، قررت إقامة حفل كبير بالأوبرا لتكريم الراحل الكبير في حياته.

وعن كواليس إنتاج الفيلم، قال "زايدة"، إنه جرى عقد عدة اجتماعات حضرها بنفسه لتحديد محبيه من نجوم ونجمات السينما وكبار مخرجيها الذين عاصروه والذين سيتحدثون فى الحفل، مبينا أنه حدد تفاصيل الحفل وبناء عليه تقدمت المؤسسة بطلب للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة التي وافقت على الفور على إقامة الحفل بالمسرح الصغير بالاوبرا، وتم اتخاذ الأجراءات التنفيذيه قبل أن توافى المنية الراحل الكبير.

وأشار رئيس مهرجان شرم الشيخ، إلى اصرار وزيرة الثقافة على إقامة الحفل بعد الوفاة، إلا أنه تقديرا لمهرجان القاهرة السينمائي الذي أعلن عن تكريم الراحل الكبير ونزولا على رغبة عائلته، قررت مؤسسة نون عدم إقامة الحفل يوم 5 سبتمبر لاتاحة الفرصة لمهرجان القاهرة للاحتفال بالراحل الكبير، الذي حيث عمل مديرا فنيا للمهرجان لسنوات طويلة، على أن يتم تكريمه خلال الدورة المقبلة للمهرجان العام المقبل .

جدير بالذكر، أن المخرج سامي محمد علي، أجرى حوارا مطولا مع الناقد الكبير الراحل قبل وفاته،تحدث فيه عن المراحل المختلفة في مسيرته السينمائية الطويلة، كما قدم أرشيفه الخاص للاستعانه به في إعداد الفيلم.