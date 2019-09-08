وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، استمرار حملات الإزالة للحالات التي جرى رفضها في التقنين بجميع مراكز ومدن المحافظة.

قال المحافظ: "لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسترداد جميع أملاك الدولة، لافتاً إلى التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ لتوفير عناصر التأمين المطلوبة لتنفيذ الموجة الـ 13 وفق الخطة الزمنية المحددة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن التعديات التي تستهدفها الموجة الـ 13 تضم حالات الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين، والحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة.

وأشارا إلى أنه تقرر منح مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات تقنيين وضع اليد التي جرى قبولها، لسرعة استيفاء باقي الأوراق والمستندات المطلوبة، وسداد نسبة الـ 25 % من قيمة ثمن الأرض التي جرى تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة ليتسنى تسليمهم عقود التقنيين.