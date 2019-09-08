شهد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، إجراءات إنهاء تسليم أرض أول منطقة لوجيستية بقرية طوخ طنبشا، والتي تقام على مساحة 6 أفدنة بمركز ومدينة بركة السبع لرئيس مجلس إدارة شركة (ستونزديستركت).

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني الفقي رئيس مجلس إدارة الشركة، وسكرتير عام المحافظة، وممثلين من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمستشار القانوني، والمستشار الهندسي للمحافظة، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع يعد نقلة حضارية للمنطقة وسيعمل على توفير فرص عمل جادة للشباب، مؤكدا حرص الأجهزة التنفيذية على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار والمستثمرين ودفع عجلة التنمية بالمحافظة، موجهاً الدعوة لرجال الأعمال للاستثمار بالمحافظة لتوافر المناخ الاستثمارى بها في كافة المجالات.

هذا وقد وجه رئيس الشركة الشكر لمحافظ المنوفية علي حفاوة الأستقبال والتأكيد على إنجاح المشروع بما يعود بالنفع العام على مواطنى المنوفية.

وعقب الأجتماع توجهت اللجنه لتسليم الأرض علي الطبيعة تمهيداً لبدء الخطوات الفعلية لتنفيذ المشروع.

جدير بالذكر أن هذا المشرع يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لنشر أنماط التجارة الحديثة من مناطق لوجستية ومراكز تجارية وأسواق على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من خلال ربط كافة المحافظات بشبكة لوجستية حديثة وأنشطة تجارية متنوعة تيسرا على المواطنين فى الحصول على مستلزماتهم الإستهلاكية.