شهد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اليوم نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بالعام الهجري الجديد، والذي نظمته مديرية الأوقاف بالمسجد العباسي بمدينة شبين الكوم، بحضوراللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية، وفضيلة الشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبة كلمة للشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية والتي جسدت منهجا عظيما في التخطيط والإعداد الجيد والمدروس والأخذ بالأسباب والتوكل على الله، وفي ختام كلمته دعا فضيلة الشيخ المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركان، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يديم علينا الأمن والأمان.

من جانبه هنأ المحافظ أهالي المنوفية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، معربا عن سعادته البالغة لمشاركته في الاحتفال بالمناسبة العظيمة، داعيا المولى عز وجل أن يكون هذا العام عام رخاء لمصر وشعبها، مطالبا الجميع بضرورة العمل والإتقان والاجتهاد، وأن نتكاتف جميعًا في سبيل تحقيق رفعة وطننا الغالي مصر.