افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نفق مشاة أحمد عصمت والرابط بين أحياء المطرية وعين شمس بعد تطويره ورفع كفاءته، والذى كان مغلقًا منذ سنوات ومهجور بسبب تراكم المخلفات والمياه الجوفية به.

وشملت أعمال التطوير، إحلال وتجديد البنية التحتية بالمحور بإعادة رصفه وتجديد الجدران والسقف وتكسيتها مع تكثيف أعمال الإنارة به.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه في إطار خطة المحافظة برفع كفاءة الأنفاق والكباري داخل العاصمة بمعرفة مديرية الطرق والنقل؛ جرى الانتهاء من تطوير النفق بتكلفة 850 ألف جنيه للمساهمة في ربط حي المطرية بعين شمس وللتسهيل على المواطنين في العبور الآمن؛ ضمن عدد من المشروعات بأحياء المطرية وعين شمس لرفع كفاءة الطرق بهما والارتقاء بالحيين.

كما افتتح محافظ القاهرة، قاعة اجتماعات بحي المطرية بعد إعادة تطويرها بتكلفة 2.4 مليون جنيه لاستخدامها في عقد الاجتماعات المهمة والدورات التدريبية.

كما اجتمع محافظ القاهرة مع موظفي الحي، وطالبهم بتغيير الصورة النمطية لرجل الإدارة المحلية وبذل مزيد من الجهد لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

وطالب محافظ القاهرة، موظفي المركز التكنولوجي بحسن التعامل مع المواطنين وتسهيل اجراءات تلقي الطلبات من خلال آلية ومنظومة العمل الجديدة، وأن يكون الهدف الرئيسي أمامهم هو "رضا المواطنين".