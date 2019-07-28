يشارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بعد قليل، في افتتاح مشروع شارع 306 بمنطقة المليون شجرة بمساكن شيراتون لتشغيل الشباب حيث يشرف على المشروع صندوق تحيا مصر.

ويستهدف شارع 306 دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وخلق متنزة حضاري أمام المواطنين، وتقنين أوضاع عربات المأكولات المنتشرة ببعض الشوارع، والرقابة عليها حفاظًا على صحة المترددين عليها، واحتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وجرى الاستعانة بسيارة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في استقبال المسؤولين وزوار الموقع.

يأتي ذلك بحضور أسامة الشافعي رئيس مجلس إدارة أسواق مصر إكسبريس، التابعة لصندوق تحيا مصر.