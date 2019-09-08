أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمناسبة العام الهجري الجديد.

وذكر مجلس السيادة، في بيان اليوم، أن الرئيس السيسي أعرب في برقيته عن خالص تحياته وأطيب أمنياته، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على جميع شعوب أمتنا الإسلامية بالمزيد من رحمته وبركاته.

وقال الرئيس السيسي، في برقيته، إن "هجرة المصطفى وصحابته الكرام في فجر الدعوة الإسلامية، قيمة كبيرة ومثال عظيم لاستلهام قيم الاستجابة للأوامر الإلهية، وتكاتف الجهود والعمل الجماعي، والبحث عن سبل جديدة لتحقيق الإنجازات العظيمة"، متمنيا لمجلس السيادة وللشعب السوداني الشقيق عاما هجريا مباركا يحمل المزيد من السعادة والرفاهية، وأن تتحقق فيه الأمنيات للشعبين الشقيقين، ولشعوب الأمتين العربية والإسلامية.