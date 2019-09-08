قال علي السعيدي، عضو مجلس النواب الليبي، إن مجلس النواب أيد العمليات العسكرية منذ انطلاقها، مؤكدا أن المجلس سوف يبقى داعما للعمليات العسكرية ويعمل على دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المخولة لإنقاذ الوطن من الجماعات الإرهابية المطلوبة محليا ودوليا.

وأضاف "السعيدي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن مجلس النواب لا يزال داعما حقيقيا للقيادة العامة للجيش الليبي، حيث عقد اجتماعًا في يوليو الماضي ضم عددا كبيرا من الأعضاء، الذين مثلوا المجلس في مصر.

وأوضح، أن بعض أعضاء المجلس مؤيدون للميليشيات المسلحة التي تحارب الشعب الليبي والقوات المسلحة الليبية، لافتًا إلى أن بداية الاجتماعات في مصر جاء لتقريب وجهات النظر، ولتوحيد "الجسم الليبي"، لكنهم صمموا على موقفهم.