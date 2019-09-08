اعتبرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي "الغرفة العليا للبرلمان"، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم، أن عملية تبادل الأسرى الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا دليل على استعداد البلدين لاستئناف الحوار، وقالت - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إن عودة الأسرى حقيقة إيجابية تدل من ناحية على استعداد السلطات الأوكرانية للتعاون البناء، ومن ناحية أخرى تعطي الأمل أنها خطوة أولى فقط ستتبعها المزيد من الخطوات التي تسهل عملية استئناف الحوار بين البلدين"، وأكدت المسؤولة الروسية، أن عملية تبادل الأسرى جاءت نتيجة جهود دبلوماسية وسياسية واسعة النطاق.

جدير بالذكر، أن موسكو وكييف تبادلتا المعتقلين، أمس السبت، على صيغة "35 مقابل 35"، وتكثفت الاستعدادات لتبادل الأسرى بعد انتخاب فلاديمير زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا، ومنذ عدة أسابيع دخلت المفاوضات مرحلة نشطة وبدأت الإجراءات القانونية لمواطني البلدين الذين تم إدراجهم على القائمة، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق إن عملية التبادل قد تكون خطوة نحو إصلاح العلاقات بين البلدين.