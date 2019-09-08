الجزار ونور الدين يتفقدان مشروع الإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة

استكمل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار يرافقه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم الأحد زيارته لمحافظة أسيوط بتفقد عمارات الإسكان الاجتماعي وبعض الخدمات بمدينة أسيوط الجديدة والتوسعات الجنوبية الشرقية بالمدينة "الرحاب" للوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروعات التنموية والسكنية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

والتقى الوزير والمحافظ بقيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستمعا لشرح تفصيلي من المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة عن المدينة التي تم إنشائها بالقرار الجمهوري رقم 194 لسنة 2000 على مساحة 30.3 ألف فدان ويبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة وبلغت معدلات الاستثمار بالمدينة حوالى 4.3 مليار جنيه وتضم منطقة تكنولوجية أقيمت على مساحة 40 فدان. كما تفقد مجمع مواقف مدينة أسيوط الجديدة.

وأكد الوزير بذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات لمدينة أسيوط الجديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لزيادة معدلات الإسكان وجذب السكان للمدينة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمدن الجديدة، والتوسع في إنشاء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية مدينة أسيوط الجديدة في خلق تجمعات سكنية جديدة بلغت نحو 59 ألفا و164 وحدة سكنية، وبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن 11 ألفا و688 وحدة، جرى تخصيص 4278 وحدة منها وجارى تنفيذ 240 وحدة، لافتًا إلى تذليل كافة العقبات للتوسع في إنشاء الخدمات والمرافق بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولقائه لأهالي المدينة شهريًا لحل مشكلاتهم والاستجابة لطلباتهم.

وطمأن وزير الإسكان سكان وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة الرحاب على استمرار المتابعة المستمرة لجميع المرافق والخدمات بالمدينة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع المقترحات لتحقيق الجذب السكاني للمدينة والإسراع في طرح الوحدات السكنية الجديدة.

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