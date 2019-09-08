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حقيقة فيديو أول رائد فضاء مصري يسير على سطح القمر

حقيقة فيديو أول رائد فضاء مصري يسير على سطح القمر

بعثة مشتركة لـ"ماعت" و"التحالف" بأعمال دورة مجلس حقوق الإنسان

بعثة مشتركة لـ"ماعت" و"التحالف" بأعمال دورة مجلس حقوق الإنسان

فيديو.. الإفتاء تؤكد: المتوفى بمرض السرطان "شهيد"

فيديو.. الإفتاء تؤكد: المتوفى بمرض السرطان "شهيد"

تفاصيل عودة جابر القرموطي بمشروع عن التراث الموسيقي: لم اعتزل الإعلام

تفاصيل عودة جابر القرموطي بمشروع عن التراث الموسيقي: لم اعتزل الإعلام

"عينيا بتتوضا بضيّك".. صاحب خطاب الغزل لريهام عبدالغفور: قبلت صداقتي

"عينيا بتتوضا بضيّك".. صاحب خطاب الغزل لريهام عبدالغفور: قبلت صداقتي

الجزار ونور الدين يتفقدان مشروع الإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة

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كشف أسنان مجانا.. طبيب "السيدة زينب" يعالج التلامذة غير القادرين: لازم ندعمهم

صانع الذهب لآمون وأكبر مقبرة صف.. اكتشافات "الآثار" بـ ذراع أبو النجا

صانع الذهب لآمون وأكبر مقبرة صف.. اكتشافات "الآثار" بـ ذراع أبو النجا

نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

مستهلكون يطلقون حملة لشراء الخضار والفاكهة من المزارعين.. "يلّا نوفر"

مستهلكون يطلقون حملة لشراء الخضار والفاكهة من المزارعين.. "يلّا نوفر"

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50 صورة ولوحة تعبر عن أفريقيا بعيون مصرية وسودانية

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