قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، إن بلاده تأمل بعلاقات بنّاءة أكثر مع الحكومة الإيطالية الجديدة المؤيدة لأوروبا، مضيفا - لمحطات إذاعة فرنسية - إن هذه الحكومة (الإيطالية) تبدو أكثر تصميما على علاقات إيجابية مع فرنسا وأكثر انفتاحا أيضا على تطبيق سياسات مشتركة للهجرة"، مضيفا:"نحن مستعدون للتحدث إليها".

وأضاف "لودريان"، أنّه بعث برسالة إلى لويجي دي مايو نظيره الجديد، مضيفا:"أتمنى أن يكون لدينا علاقات بنّاءة أكثر مع إيطاليا". وأوضح الوزير الفرنسي: "الجميع يرون أن هناك أجواء جديدة، لم نعد نتبادل الشتائم والإهانات. نتطلع للعمل سويا من خلال الاتحاد الأوروبي". وردا على سؤال عن المصير السياسي لوزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني الذي تسبب بانهيار الحكومة الإيطالية السابقة، قال لودريان "هناك أوقات يرى فيها بعض السياسيين، كما رأينا مع سالفيني، أنفسهم أقوى من وضعهم الحقيقي، فيرتكبون الأخطاء"، موضحا: "لست متأكدا من أن (سالفيني) سيعود إلى السلطة".

وأدت الحكومة الائتلافية الجديدة، بين حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والديموقراطيين (يسار الوسط)، اليمين الخميس، وتبنت الحكومة الائتلافية السابقة بين حزب الرابطة بقيادة ماتيو سالفيني وحركة خمس نجوم بقيادة لويجي دي مايو مواقف عدائية تجاه فرنسا خلال حكمها الذي استمر 14 شهرا. واتهم سالفيني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"الغرور" و"النفاق" في ما يتعلق بملف الهجرة.