واصل وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار يرافقه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم الأحد، جولته بالمحافظة، بتفقد أعمال تنفيذ محطة معالجة صرف صحي شطب بمركز أسيوط، والتي تخدم 5 قرى وتبلغ تكلفتها الإجمالية 400 مليون جنيه، أعقبها تفقد محطة معالجة صرف صحي أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة بتكلفة 950 مليون جنيه للوقوف على الموقف التنفيذي.

بدأت الجولة بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شطب وأعمال إنشاء الأحواض وأقسام المحطة واستمعا إلى شرح عن المحطة والتي تبلغ تكلفتها 400 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولي وتخدم 205 ألف نسمة.

وأكد الوزير خلال الجولة ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين بيئة العمل وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع المواقع ووضع الملصقات الإرشادية التي تحد من أي أخطار يؤثر على سلامة القائمين بالعمل والمواطنين أثناء تنفيذ المشروعات.

وأوضح محافظ أسيوط أن تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقرى "موشا - ريفا - دير ريفا - الزاوية - وشطب" بمركز أسيوط وقرى "النواورة- العتمانية - وادي الشيح - والنواميس" بمركز البداري، يضم محطات معالجة ومحطات للرفع وخطوط الطرد بتكلفة تصل إلى مليار و130 مليون جنيه لتغطية هذه القرى بالصرف الصحي وتحقيق التنمية المستدامة وتحسن الظروف البيئية للمجتمعات الريفية.

وتفقد الوزير والمحافظ ومرافقوهم مشروع صرف صحي أبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي واستمعا لشرح من المهندس عاطف المهدي مدير التنفيذ بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن المشروع المنفذ بتكلفة إجمالية 950 مليون جنيهًا ضمن الخطة الاستثمارية التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و7.9 مليون يورو قرض أسباني ويشمل المشروع شبكات انحدار بأطوال60 كم وخطوط طرد بأطوال27 كم و6 محطات رفع ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها 82 ألف منر مكعب، لخدمة 155 ألف مواطن من سكان أبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي.

كما اجتمعا مع مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة والخطط الزمنية للانتهاء منها والخطط المستقبلية.