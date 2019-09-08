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مدير تعليم الإسماعيلية: لن أسمح بمخالفات في حضور وانصراف المدرسين

مدير تعليم الإسماعيلية: لن أسمح بمخالفات في حضور وانصراف المدرسين

عماد الدين حسين عن قراصنة الملكية الفكرية: "محتاجين حد يلاعبهم بذكاء"

عماد الدين حسين عن قراصنة الملكية الفكرية: "محتاجين حد يلاعبهم بذكاء"

قافلة الأزهر الطبية توقع الكشف على 2570 حالة بالواحات

قافلة الأزهر الطبية توقع الكشف على 2570 حالة بالواحات

"سوبيبور" بـ"عين شمس" ينال إعجاب الإسرائيليين.. والقائمون على العرض المسرحي يردون

"سوبيبور" بـ"عين شمس" ينال إعجاب الإسرائيليين.. والقائمون على العرض المسرحي يردون

"بومبيو": مفاوضات السلام الأفغانية متوقفة حاليا

"بومبيو": مفاوضات السلام الأفغانية متوقفة حاليا

الديهي محذرا من الإخوان: لا يؤمنون بوطن ولكن يمارسون عهرا سياسيا

الديهي محذرا من الإخوان: لا يؤمنون بوطن ولكن يمارسون عهرا سياسيا

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جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن وظائف بنظام التعاقد.. إليك الشروط

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن وظائف بنظام التعاقد.. إليك الشروط

كشف أسنان مجانا.. طبيب "السيدة زينب" يعالج التلامذة غير القادرين: لازم ندعمهم

كشف أسنان مجانا.. طبيب "السيدة زينب" يعالج التلامذة غير القادرين: لازم ندعمهم

صانع الذهب لآمون وأكبر مقبرة صف.. اكتشافات "الآثار" بـ ذراع أبو النجا

صانع الذهب لآمون وأكبر مقبرة صف.. اكتشافات "الآثار" بـ ذراع أبو النجا

نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

مستهلكون يطلقون حملة لشراء الخضار والفاكهة من المزارعين.. "يلّا نوفر"

مستهلكون يطلقون حملة لشراء الخضار والفاكهة من المزارعين.. "يلّا نوفر"

50 صورة ولوحة تعبر عن أفريقيا بعيون مصرية وسودانية

50 صورة ولوحة تعبر عن أفريقيا بعيون مصرية وسودانية

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