استقبل الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، اليوم، فريق طلاب جامعة قناة السويس الذي حصد 13 ميدالية بأسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة، الذي استضافته جامعة المنوفية، معبرا لهم عن فخره بهم.

وشارك في المعسكر 11 طالبا بفريق الجامعة حصدوا في الألعاب الفردية 5 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية وأخري برونزية، وحصل فريق الجامعة في الألعاب الجماعية، على المركز الثاني بـ6 ميداليات فضية في كرة الجرس.

واستقبل أيضا فريق التنمية المستدامة بالجامعة بعد مشاركته في المعسكر البيئي بمحمية نبق بجنوب سيناء، مشيدا بالأداء المتميز خلال المعسكر والتمثيل المشرف لطلاب الجامعة، ووجه الطلاب بنشر حملة قائمة لتوعية الطلاب والمجتمع الإسمعلاوي بأهمية المحافظة على البيئة والمحميات الطبيعية.

المدينة الجامعية جاهزة لاستقبال الطالبات 19 سبتمبر الجاري

وفي سياق آخر، أشاد رحمي، بالجداريات التي رسمتها الطالبات على مداخل ومباني المدينة الجامعية للطالبات، بمتابعة رائد جلال مدير إدارة النشاط الفني ونبوية عبد الفتاح محمد مدير إدارة رعاية الشباب بالمدينة الجامعية للطالبات.

ووجه ببدء معسكرات الطالبات المتطوعات داخل المدينة للمشاركة في أعمال الدهانات والتجميل، معلنا جاهزية المدينة لاستقبال الطالبات يوم 19 سبتمبر الجاري، مع زيادة عدد المظلات داخل المدينة أثناء التسكين.