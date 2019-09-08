قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس مجلس إدارة المعارف، إنه يجب تشديد إجرائات الرقابة على الإنترنت للمنتجات التي تخص حقوق الملكية الفكرية ويتم تداولها بشكل غير قانوني لما تسببه من ضرر بالجهة المنتجة للعمل سواء آكان فيلم أو كتاب.

وأضاف "عبده" خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك ما يقرب من 300 موقع ومنها عالمية تقوم بنشر أعمال كتب بشكل PDF دون حصولهم على أذن مسبق من الجهة الأصلية للعمل "ممكن نحصل على ملايين الدولارات لو قننت هذه المسائل"، موضحا أن الكتاب الصوتي يعتبر أحد روافد الكتاب الورقي لكونه أصل المصنف الورقي.

وأكد رئيس مجلس إدارة المعارف، أن الاتحاد يتابع كل أعمال القرصنة، وتداول ما يخص حقوق المشكلة الفكرية دون أخذ تصريح من صاحبها.