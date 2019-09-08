بدأت قوات سوريا الديمقراطية فى شمال وشرق سوريا، اليوم، تسليم نقاطها الأمنية فى المناطق المشمولة ضمن الاتفاق بين «واشنطن» و«أنقرة» لإنشاء منطقة آمنة على الحدود السورية - التركية، إلى قوات مجلس «تل أبيض» العسكرى «المؤسس حديثاً»، حيث ينص الاتفاق الذى تم بين الولايات المتحدة وتركيا مؤخراً، على تسليم قوات سوريا الديمقراطية نقاطها الأمنية إلى المجلس العسكرى التابع لمنطقة تل أبيض، والمكون من أبناء المناطق ذاتها.

وبدأت الدوريات الأمريكية التركية المشتركة عملها، بحسب الاتفاق بين «أنقرة» و«واشنطن»، فى المنطقة الآمنة شرق الفرات شمالى سوريا.

وأدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم، تسيير أنقرة وواشنطن دوريات مشتركة، معتبرة أن «هذه الخطوة تمثل عدواناً، وتهدف إلى تعقيد وإطالة أمد الأزمة»، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

وأكد مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين عودة نحو 1500 لاجئ إلى سوريا من أراضى الأردن ولبنان، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المركز إن 1491 لاجئاً عادوا إلى سوريا، منهم 408 لاجئين من لبنان عن طريق معبرى جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1083 من الأردن عبر معبر نصيب، كما عاد 8 نازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

على صعيد آخر، أعلن مسئول أمنى عراقى إصابة 14 شخصاً جراء انفجار 4 قنابل فى العاصمة بغداد.

ونقلت قناة «العربية الحدث» الإخبارية، اليوم، عن المسئول العراقى قوله إن القنابل استهدفت مناطق تجارية فى شرق وغرب ووسط وجنوب العاصمة بغداد. وأفادت تقارير إخبارية بأن إحدى العبوات الناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق فى منطقة حى «الأعلام» جنوبى العاصمة بغداد.

"ترامب" يلغى "لقاء طالبان" ويوقف "مفاوضات السلام".. والحكومة الأفغانية تشيد بالموقف الجديد

من جهة أخرى، فاجأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجميع، أمس، بإعلانه إلغاء قمة كانت مقررة سراً مع قادة حركة طالبان الأفغانية ووقف «مفاوضات السلام» الجارية معهم منذ عام، فى وقت بدت فيه على وشك التوصل إلى اتفاق تاريخى ينهى نزاعاً مستمراً منذ 18 عاماً.