لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون، أثر انقلاب حافلة جراء سيول في إقليم الرشيدية جنوب شرقي المغرب.

وقالت السلطات المحلية، في بيان، اليوم، إن حافلة الركاب انقلبت في واد دمشان بمنطقة الخنك "جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي"، ولم يتضمن البيان مزيداً من التفاصيل عن سبب الحادث.

وأشار البيان إلى أنّ الحصيلة الأولية للضحايا تفيد بسقوط ستة قتلى فيما تم إنقاذ 27 آخرين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى أحد مستشفيات الرشيدية.

وأشارت السلطات المحلية، إلى أن "عمليات البحث والإنقاذ التي تمت مباشرتها بمحيط مكان الحادث توقفت لمدة زمنية محدودة بسبب السيول الفيضانية التي عرفها الوادي مرة أخرى هذا الصباح، قبل أن تُستأنف بعد ذلك، حيث تمت مواصلة تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية من أجل متابعة البحث عن بقية ركاب الحافلة المفقودين".

والأسبوع الماضي، ضربت فيضانات جنوب البلاد ما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص إثر سيول غمرت ملعباً أثناء مباراة لكرة القدم، ونهاية يوليو الماضي، قتل 15 شخصا إثر انهيار في التربة تسبّبت به فيضانات في طريق جنوب مراكش.