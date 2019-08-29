لقى 7 أشخاص مصرعهم، في الفيضانات التي ضربت جنوبي المغرب، مساء الأربعاء، ونتجت بعد سقوط أمطار غزيرة بضواحى مدينة "تاردودانت"، بحسب ما أفاد مصدر من السلطات المحلية لـ"وكالة فرنس برس".

وأوضح المصدر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، مساء الأربعاء، أدت إلى حدوث فيضانات في قرية تيزرت في ضواحي تارودانت أودت بحياة الضحايا الـ7، مشيرا إلى أن الجهود جارية "للبحث عن مفقودين محتملين" من طرف عناصر الوقاية المدنية وسكان المنطقة، بحسب "سكاي نيوز".

وقال شاهد عيان، في اتصال مع "وكالة فرانس برس"، إنّ السيول جرفت ملعبا لكرة القدم في القرية، حيث كانت تقام مباراة في إطار دوري محلي للهواة، مضيفا، "تحصن شبان في بناية صغيرة تتخذ مستودعا للملابس لكن السيول جرفتهم، إنها كارثة"، وأشار إلى سقوط عدد من الضحايا من بينهم، معربا عن خشيته من أن تكون السيول أودت بحياة ضحايا آخرين في القرى المجاورة.

وأفادت السلطات المحلية المغربية لإقليم تارودانت أنه تم العثور على شخص مسن مصاب بجروح متفاوتة الخطورة على إثر الفيضانات، وأكدت السلطات المغربية أنه تم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى بلدية إيغرن لتلقي الإسعافات الضرورية، مضيفة أن البحث مستمر عن شخص واحد يعتبر في عداد المفقودين، وفقا لـ"وكالة المغرب العربي للأنباء".

وأوضحت السلطات المغربية أن الأشخاص السبعة الذين لقوا مصرعهم هم شاب يبلغ من العمر 17 عام و6 أشخاص من المسنين كانوا يتابعون مباراة في كرة القدم، وذكر مصدر أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات هذا الحادث لتحديد المسؤوليات.

وأفادت السلطات المحلية لإقليم "طاطا" بالوسط الشرقي للمملكة المغربية، أنه على إثر تساقط الأمطار الغزيرة قامت السلطة المحلية بفتح المراكز التربوية والاجتماعية لإيواء سكان المنطقة "200 شخص" التي تعرضت منازلهم للفيضان.

وحذّرت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة إنذارية مساء الأربعاء من "زخات رعدية قوية" بعد ظهر الأربعاء وغدا الخميس في عدد من المناطق جنوب المملكة بينها مدينة تارودانت ونواحيها.