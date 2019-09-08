أدت أول حكومة في السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، اليوم، اليمين الدستورية، فيما يشهد البلد العربي الأفريقي انتقالا للحكم المدني بعد عقود من الحكم السلطويّ.

وأدت حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك المؤلفة من 18 وزيرا، بينهم أربع نساء، اليمين في القصر الرئاسي في الخرطوم، أمام رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وستدير الحكومة الشؤون اليومية للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وجاء تشكيل الحكومة بعد توقيع اتّفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولّى الحكم بعد البشير وقادة الاحتجاجات في 17 أغسطس الماضي، وتم تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك "المجلس السيادي" وأدى أعضاؤه اليمين وهم مكلفون بالإشراف على المرحلة الانتقالية التاريخية في البلاد.

وبث التليفزيون الرسمي صورا، أظهرت أعضاء الحكومة يحيون أعضاء المجلس السيادي وبينهم البرهان، وقال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح للصحفيين عقب أداء الحكومة اليمين "أمامنا ثلاث سنوات من الجهد والعمل لتحقيق آمال شعبنا"، مضيفا: "العالم يراقبنا وينتظرنا كيف سنحل مشكلاتنا"، وأشار الوزير السوداني إلى أن مجلسي السيادة والحكومة عقدا اجتماعا مشتركا اليوم.

بدوره، أوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي للصحفيين: "لدينا برنامج إسعافي للاقتصاد مدته 200 يوم لخفض تكلفة المعيشة للمواطنين ولدينا برنامج طويل الأمد لإعادة هيكلة الاقتصاد".

ومن المتوقع أن تقود حكومة حمدوك، التي تضم أول وزير خارجية في تاريخ البلاد، السودان وسط مجموعة من التحديات بينها إنهاء نزاعات داخلية في ثلاث ولايات، كما من المتوقع أن تتصدى حكومة حمدوك للفساد المستشري، بالإضافة لتفكيك التيار الإسلامي المتوغل في الدولة العميقة خلال حكم البشير الذي استمر ثلاثين عاما.

وشنّت الحركات المسلحة في المناطق المهمشة وبينها دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق حروبا استمرت اعواما ضد القوات الحكومية، ونص اتفاق تقاسم السلطة على وضع حد لهذه النزاعات.