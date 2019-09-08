أعلنت وزارة التضامن استمرار بنك ناصر فى تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية، تزامناً مع بداية العام الدراسى الجديد، ومساعدة أولياء الأمور فى تحمل أعباء المصروفات.

"التضامن": سداد تمويل سنة واحدة على 10 شهور والمرحلة التعليمية "50 ألف جنيه" بحد أقصى

وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم، إلى أن البرنامج يتيح تمويل سنة دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر أو مرحلة تعليمية كاملة مثل الإعدادية بسنواتها الثلاث أو الثانوية بحد أقصى للتمويل 50 ألف جنيه.

وقال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العضو المنتدب، إن هدف البرنامج إتاحة التعليم للجميع ولا يوجد حد معين لعدد الطلاب فى الأسرة الواحدة.

وأضاف، فى بيان اليوم، أن القرض يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية والمعاشات، إضافة إلى ورثتهم، والعاملين فى القطاع الخاص، إضافة إلى أصحاب المهن الحرة، لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس ومساعدة الأسر التى تنفق على تعليم أولادها فى المدارس الخاصة، موضحاً أن المستندات المطلوبة للعاملين فى القطاع الحكومى هى طلب الحصول على التمويل، وصورة بطاقة رقم قومى سارية، إضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة مع تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع توضيح قيمة المصروفات الخاصة بالطالب وشهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر، إضافة إلى مفردات المرتب.

وفيما يتعلق بأصحاب وورثة المعاشات، يضاف إلى المستندات السابقة بيان بقيمة المعاش أو حصة الوارث من المعاش، أما العاملون فى القطاع الخاص فتكون نفس المستندات، ويضاف إليها صور بطاقات عدد اثنين ضامنين، وإيصال مرافق حديث لطالب التمويل وللضامنين، وكذلك ما يفيد مدة الخدمة على أن لا تقل عن خمس سنوات لكل منهم، وبالنسبة لمستندات أصحاب المهن الحرة فهى ذات المستندات العامة، ويضاف عليها كشف حساب عن آخر ستة أشهر ومستخرج حديث من السجل التجارى.