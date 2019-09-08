أكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن استمرار البنك في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، إيمانا من البنك بأن الاستثمار في تعليم الابناء هو الفرصة الأكيدة لتأمين مستقبلهم وبهدف مساعدة أولياء الأمور في مقابلة أعباء المصروفات الدراسية .

واشارت والي، إلى أن برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية يتيح تمويل سنه دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة مثل المرحلة الإعدادية بسنواتها الثلاثة أو الثانوية بحد أقصى للتمويل 50 ألف جنيه.

وقال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، إن هدف البرنامج هو إتاحة التعليم للجميع لذلك لا يوجد حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة، مُشيراً إلى أن القرض يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية و أصحاب المعاشات بالإضافة إلى ورثتهم، و العاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة، لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس ومساعدة الأسر التي تنفق على تعليم أولادها في المدارس الخاصة .

وأوضح فاروق، لأن المستندات المطلوبة للعاملين في القطاع الحكومي هي طلب الحصول على التمويل، وصورة رقم القومي ساري بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة، مع تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع توضيح قيمة المصروفات الخاصة بالطالب وشهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر، بالإضافة إلى مفردات المرتب.

وبالنسبة لأصحاب وورثه المعاشات يضاف إلى المستندات السابقة بيان بقيمة المعاش أو حصة الوارث من المعاش.

أما العاملين في القطاع الخاص، فتكون نفس المستندات ويضاف إليها صور بطاقات عدد اثنين ضامنين وإيصال مرافق حديث لطالب التمويل وللضامنينـ وكذلك ما يفيد مدة الخدمة على ألا تقل عن 5 سنوات لكل منهم.

وبالنسبة لمستندات أصحاب المهن الحرة، فهي ذات المستندات العامة، ويضاف عليها كشف حساب عن آخر 6 أشهر ومستخرج حديث من السجل التجاري.