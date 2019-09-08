اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم، أن الانتقال الديموقراطي في تونس يجرى بشكل صحيح، جاء حديثه قبل اسبوع من موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في تونس.

وأضاف "لودريان" في مقابلة تلفزيونية، أن تونس "ديموقراطية شابة"، ودستورها حديث العهد، كما أنها الدولة الأولى التي دخلت الربيع العربي، لكنه ربيع تواصل عبر الطرق الديموقراطية.

وأوضح أن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي أدت إلى تسريع الروزنامة، لكن العملية تتواصل وذلك أمر مشرف، وردا على سؤال عن وضع أبرز المرشحين لتلك الانتخابات الرئاسية وبينهم الإعلامي نبيل القروي الذي أودع السجن، قال "لودريان": "هناك 26 مرشحا، ولن أتخذ موقفا من هذا أو ذاك من المرشحين".

وأضاف وزير الخارجية: "هناك قضاء في تونس وأنا احترمه، وهناك دستور وأنا احترمه، وما أتمناه هو إجراء الانتقال الديموقراطي في أفضل شكل ممكن".

وكان القضاء وجه إلى "القروي" في الثامن من يوليو الماضي، تهمة تبييض أموال وأوقف في 23 أغسطس الماضي، فيما حاصر عناصر من الشرطة في ثياب مدنية سيارته واعتقاله في الشارع لدى عودته من جولة انتخابية، بينما أكد أنصاره أن ذلك التوقيف غير قانوني، ويتهمون منافسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء اعتقاله، الأمر الذي نفاه الأخير.

ورفض القضاء التونسي الثلاثاء الماضي طلبا لاطلاق سراح القروي، لكن ترشحه لا يزال قائما ما دام لم يصدر حكم بحقه.

جدير بالذكر، أنه جرى الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة في 15 سبتمبر الجار بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي.