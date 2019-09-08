تشاور الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أثر تبادل سبعين معتقلا بين البلدين، وبحثا مواصلة عملية السلام بينهما، وفي اتصال هاتفي في وقت متأخر مساء أمس السبت، أكد الطرفان رضاهما عما حصل، والذي اعتبر مرحلة أولى على طريق تطبيع الحوار.

وقالت الرئاسة الأوكرانية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الرئيسين توافقا على أن يبحثا في مستقبل قريب موعد اجتماع لآلية النورماندي، لافتة إلى أنهما ناقشا مراحل جديدة في إطار عملية مينسك بهدف حل النزاع في دونباس.

ويسود التوتر العلاقات بين موسكو وكييف منذ ضم روسيا للقرم في 2014، وأعقب ذلك نزاع انفصالي في شرق أوكرانيا خلف نحو 13 ألف قتيل، وأتاحت اتفاقات مينسك التي وقعت العام 2015 الحد من المواجهات في شكل ملحوظ، لكن الجانب السياسي منها لم يطبق.

من جهته، قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، عبر موقعها، إن التشاور بين الرئيسين جرى بمبادرة من الجانب الأوكراني، مشيرا إلى أن تبادل الأسرى اعتبر "إيجابيا".

وفي شأن عقد اجتماع لآلية النورماندي، شدد الرئيس الروسي على ضرورة مواصلة التحضيرات، بحيث يكون الاجتماع المقبل فاعلا ويساهم فعليا في تنفيذ الاتفاق الموجودة.

وتبادلت كييف وموسكو، أمس السبت في خطوة غير مسبوقة سبعين معتقلا بينهم المخرج الأوكراني أوليج سينتسوف، و24 بحارا أوكرانيا قبضت عليهم روسيا قبالة القرم في تشرين نوفمبر الماضي، فيما سارع المجتمع الدولي إلى الترحيب بتلك الخطوة.