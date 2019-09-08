كيف تحافظ على "تحويشة العمر"؟.. عمرو أديب يجيب

نصح الإعلامي عمرو أديب، المصريين بتنويع الأوعية الادخارية ما بين البنوك والذهب، منعًا للإضرار بمدخراتهم.

وقال "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، إنه لا يمكن لأحد أن يتوقع انخفاض أو زيادة أسعار الذهب، مستشهدًا بعدد من الخبراء الذين استضافهم في حلقات برنامجه الأيام الماضية، حيث توقع بعضهم زيادة أسعار الذهب وهو ما حدث عكسه، كما استشهد في نفس الحالة برجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي لم يكن توقعه بخصوص ارتفاع أسعار الذهب صحيحًا على الإطلاق.

وأضاف: "اللي معاه قرشين ينوع، وده سؤال المصريين هنا والمصارف المصرية من أضمن الأماكن للحفاظ على الأموال ونسب الفوائد عالية للغاية".

وأوضح مقدم برنامج "الحكاية"، أنه منذ 20 عامًا، أفلس أحد البنوك الكبرى، ما أدى إلى ضياع حقوق العملاء على مستوى العالم، ما عدا مصر، لأن الودائع المصرية مضمونة بضمان الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري.

وتراجعت أسعار الذهب، اليوم، 7 جنيهات مقارنة بالأمس، حيث بلغ عيار ذهب 24، 792 جنيهاً مقابل 799 جيها، فيما سجل عيار 21 يباع 693 جنيهاً، وعيار 18، 594 جنيهاً، وهو ما يعد تراجعاً كبيراً في أسعاره.

وبِيعت أوقية الذهب بـ24.635 ألف جنيه، وجنيه الذهب بـ5.545 جنيها، وكيلو الذهب بـ792.116 ألف جنيه.