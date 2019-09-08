انتقد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتصريحه الذي أدلى به، الخميس الماضي، بشأن فتح الأبواب للاجئين السوريين للهجرة الجماعية إلى أوروبا، وقال، في مؤتمر صحفي عقد بمدينة سالونيك شمال البلاد، إن أردوغان لا يستطيع "تهديد" اليونان والاتحاد الأوروبي من خلال محاولة انتزاع المزيد من الأموال من أجل التعامل مع الهجرة الجماعية، مضيفًا إن التكتل الأوروبي قد منح بالفعل تركيا مليار يورو كمساعدة.

وانتقد ميتسوتاكيس، دول الاتحاد الأوروبي لعدم القيام بدورها لقبول اللاجئين، خاصة الأطفال غير المصحوبين بذويهم، موضحا أنه إذا لم تتمكن دول التكتل من إظهار التضامن مع بعضها البعض فإنه يتعين عليها مغادرة منطقة شنجن لحركة الشعوب الحرة.

وكان أردوغان قد هدد الأسبوع الماضي بفتح الباب أمام اللاجئين السوريين المتواجدين لدى بلاده للتوجه إلى الدول الأوروبية، بدعوى أن الاتحاد الأوروبي لم يف بتعهداته بشأن مساعدة بلاده في رعاية اللاجئين وتقاسم هذا العبء.