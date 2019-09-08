تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كميه من السجائر والشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب القادمين بجمرك تفتيش الركاب بسفاجا برئاسة محمد يحيى مدير الجمرك تم الاشتباه فى الراكب المصرى "أ . أ" القادم من ميناء ضبا السعودي.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته الشخصية، وتبين وجود 60 سيجارة إلكترونية، و20 شيشة إلكترونية كبيرة و190 علبه زيت شيش إلكترونية و730 مبسم لزوم الشيش الإلكترونية مخباة في أماكن سرية يصعب الوصول إليها في الطرود الخاصة بالراكب، وبلغت التعويضات الجمركيه المستحقة 360 ألف جنيه.

وقرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحرالأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات والإحالة للنيابة العامة.