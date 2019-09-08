الميليشيات الحوثية تواصل خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة

جددت ميليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة غرب اليمن، وذلك بقصف مكثف لمواقع القوات المشتركة في الأطراف الجنوبية للمدينة، ومناطق متفرقة جنوب المحافظة، موقعة إصابات مدنية بمدينة التحيتا، وتزامن التصعيد الحوثي للخروقات والاستهداف العنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع سريان انعقاد اجتماع لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار في المياه الدولية على ظهر سفينة أممية، وذلك لبحث آليات تثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة ونشر مراقبين في خطوط التماس، حسبما ذكرت قناة" العربية الإخبارية"، اليوم.

وقال مصدر عسكري يمني، إن الميليشيات الحوثية قصفت بشكل مركز وعنيف مواقع القوات المشتركة في كيلو 16 وشارع الخمسين بقذائف الهاون، مضيفا أن مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح، ومواقع أخرى شرق مدينة الحديدة تعرضت لعملية استهداف مركزة بأسلحة الميليشيا الثقيلة والمتوسطة، مشيرا إلى أن منازل المواطنين بمدينة التحيتا تعرضت للقصف، محدثة أضرارا مباشرة ومتفاوتة.