دعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، وفقا لما أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" بعد محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون.

وقال الكرملين، في بيان بشأن المحادثة، نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الطرفان ناقشا بالتفصيل الموقف المحيط بخطة العامل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، ودعا الجانبان إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة ومراقبتها بشكل كامل"، مشيرا إلى أن الرئيسين "تبادلا أيضا معلومات عن خطوات روسيا وفرنسا على ذلك المسار".