اتهم طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، الفنان حكيم بافتعال حادث إعلامي بشأن تعرضه لحادث سير، للمتاجرة بمشاعر الجماهير.

وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث": "حكيم نشر صورة لسيارة مقلوبة، فتواصلنا معه ظنا منا أنه ربما وقع حادث له إلا أنه طمأننا أنه بخير ولم يحدث أي شيء وأن الصورة لسيارة كانت تمر بجواره".

وأضاف: "بعد ما كلمناه بـ 5 ساعات فقط فوجئنا بيه طالع في فيديو رابط إيده وبيقول إنه عمل حادثة، ومحجوز في المستشفى".

وتابع: "اللي عمله حكيم عدم احترام لجمهوره أو للعاملين بالمجال أو لنقابته".

وطمأن الفنان حكيم، جمهوره، من داخل أحد المستشفيات، بعد ما نشره بشأن تعرضه لحادث سير، في الساعات الأولى من صباح السبت، على طريق السويس، مؤكدًا أنه بصحة جيدة.

ونشر "حكيم"، فيديو له، من داخل أحد المستشفيات، عبر حسابه على إنستجرام، حيث قال إنه لم يتعرض ومن معه لأي إصابات نتيجة الحادث، باستثناء السائق الذي يُعاني من كدمات بسيطة.

وأضاف "حكيم" خلال الفيديو: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله على كل حال.. على فكرة ماكنتش أعرف إنكم بتحبوني كده.. أنا كمان بحبكم قوي والله.. الحمد لله".