انتقدت الحكومة اليمنية، اليوم، آخر تقرير أصدره الخبراء الدوليون مطلع الشهر الجار بشأن الوضع وحقوق الإنسان في اليمن، قائلة إنه لم يلتزم بالموضوعية.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشئون السياسية، منصور بجاش، في تصريح نقلته قناة "العربية" الإخبارية، أن الحكومة اليمنية ما زالت على موقفها الرافض لتسييس ملف حقوق الإنسان باليمن.

وأشار بجاش، إلى أن تقرير الخبراء الدوليين اعتمد على معلومات مضللة قدمت من أطراف مجهولة، كما اعتمد على منظمات غير موثوقة ووسائل إعلام، وجدد المسؤول اليمني، التزام حكومة بلاده بالقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.