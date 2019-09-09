تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أفراد تخصص في سرقة المنازل وبيع المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى الرائد أحمد الحوام رئيس مباحث القسم، بلاغا من ربة منزل برأس غارب تفيد باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (سلسلة – دلاية – أسورة – خاتم- مبلغ مالي 1500 جنيه) من داخل الشقة ملكها.

بإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة تمكن من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من: "مصطفى ر ج ا" ومقيم رأس غارب، والسابق اتهامه في 8 قضايا آخرها القضية رقم 178/2019 جنح رأس غارب "مخدرات"، و"إبراهيم س إ ن" ومقيم رأس غارب، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما القضية رقم 2205/2018 جنح رأس غارب "سرقة"، و"محمد ع ع ا ح"، ومقيم رأس غارب، والسابق اتهامه في القضية رقم 2205/2018 جنح رأس غارب "سرقة"، و"عماد ن ح ح" ومقيم رأس غارب، تمكنت قوة أمنية من ضبطهم وبحوزتهم 20 لفافة بلاستيكية بداخلها جوهر الهيروين المخدر تزن 30 جراما تقريباً ومبلغ مالى 1000 جنيه وسلاح أبيض "مطواة".

بمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق والإتجار بالمواد المخدرة وأرشدوا عن المسروقات.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 1463/2019 جنح قسم رأس غارب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.