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مصادر إعلامية: حزب الله يسقط طائرة إسرائيلية مسيَّرة بجنوب لبنان

مصادر إعلامية: حزب الله يسقط طائرة إسرائيلية مسيَّرة بجنوب لبنان

عاطف: القضاء على قوائم انتظار العمليات لـ230 ألف مواطن بـ2.2 مليار جنيه

عاطف: القضاء على قوائم انتظار العمليات لـ230 ألف مواطن بـ2.2 مليار جنيه

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