كشف الدكتور أمجد فؤاد أستاذ جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، ورئيس الفريق الجراحي الذي استخرج معالق وشوك من بطن أحد المرضى بمستشفيات الجامعة، تفاصيل مرعبة عن الواقعة، وكيف ابتلع المريض هذا الكم الهائل من المعادن.

وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إن الشاب الذي أجريت له الجراحة يُدعى "عمر" ويبلغ من العمر 21 عاما، ومولود بإعاقة ذهنية ومصاب بضمور في المخ، مشيرًا إلى أن الإصابة بضمور المخ جعله غير مدرك لأفعاله.

ولفت رئيس الفريق الطبي الجراحي إلى أن الشاب يعاني من زيادة الحركة والنشاط وهو الأخ الأكبر ولديه 4 أشقاء ويعيش مع والدته التي كشفت معاناته من آلام في بطنه منذ 6 شهور.

وأوضح فؤاد أن الشاب بدأ يعاني من الآلام المبرحة والقيء المستمر وانعدام الشهية وفقدان شديد للوزن منذ شهر، لافتًا إلى أنه ظهرت عليه التهابات في الجسم بسبب إصابته بالتسمم الدموي.

وأشار رئيس الفريق الطبي الجراحي إلى أن والدة الشاب اصطحبته للعيادة وأثناء الكشف عليه لاحظ وجود أشياء صلبة داخل بطنه، وبإجراء الأشعة تبين وجود ظل لأجزاء معدنية في تجويف البطن العلوي، لافتًا إلى أن والدة الشاب أقرت باختفاء بعض أدوات المائدة.

وأكد فؤاد أن الشاب توصل لطريقة يمكنه خلالها بلع الملاعق والشوك عن طريق رفع رقبته للأعلى ليكون الفم والبلعوم والمريء بمستوى واحد، ما يمكنه من بلع الأشياء مهما كان طولها.

وكشف رئيس الفريق الطبي الجراحي أن حجم معدة المريض تمدد ووصل لمنطقة الحوض، لافتًا إلى أن المعدة كانت مليئة بالأشياء المعدنية، مشددًا على صعوبة استخراج الأشياء المبلوعة بواسطة المناظير وأنهم اضطروا لإجراء جراحة لاستخراج هذه المعادن من بطنه.

وأشار فؤاد إلى أن جراحة استخراج المعادن شارك فيها عدد من أساتذة الطب، وأنها استغرقت 3 ساعات واستخرجوا من معدته 20 ملعقة من أحجام مختلفة و4 شوك أحجام مختلفة و7 فرش أسنان أحجام مختلفة وخاتم وسلسلة، بالإضافة لكتلة متعفنة يُعتقد أنها قُماش وشعر.

وأعرب فؤاد عن صدمته من هذه الحالة، مشيرًا إلى أنه لم يرَ مثلها في حياته ولم يشهد التاريخ الطبي حالات مماثلة، معتبرًا أن هذه الحالة تعتبر حالة مرضية نادرة، مبديًا خوفه من تكرار المريض لبلع أشياء مماثلة مرة أخرى.