"خاسس وبيرجع".. ملاحظة أم تكشف عن "معالق وشوك وخاتم دهب" في معدة ابنها

كشف الدكتور أمجد فؤاد، أستاذ الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة المنصورة، عن تفاصيل عملية استخراج "ملاعق وخاتم وسلاسل وفرش أسنان" من بطن مواطن بمحافظة الدقهلية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقال الطبيب: "حكاية غريبة شوية، جائز تكون في حالات نادرة في الطب، عشان نلاقي حالة بالشكل ده".

وأوضح "فؤاد"، أن الحالة لشاب في العشرينات من عمره، مصاب بضمور في المخ، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو أكبر أشقائه، حيث له 4 أخوات آخرين، ووالدته على قيد الحياة، مشيرا إلى أنها سبب اكتشاف هذا الأمر عندما شعرت منذ 6 أشهر بفقدان في وزن ابنها، وإحساسه الدائم بالإعياء، ولكن لم تهتم حتى أصبحت الأعراض تتضخم.

وأكد أنه عندما تفاقمت الحالة الصحية للمريض، وأصبح هناك قيء بشكل، مستمر وآلام شديدة في البطن، جاءت به والدته في العيادة، وعند الكشف عليه، تبين أن هناك أشياء غريبة بالبطن.

وأضاف: "أمه قالت لنا إنها كانت شارية طقم معالق وشوك في المطبخ ومش لاقياه"، موضحًا أنه لم يتم تحديد نوع المعدن داخل بطن الشاب حتى إجراء العملية.

وواصل حديثه: "وجدنا أجسام معدنية متعددة ومتراكمة في منطقة المعدة، الأجزاء المتراكمة دي، هي المعالق والشوك والآلات اللي والدته اشتكت إنها اختفت، وكمان لقينا خاتم ذهب وسلسلة وسوست من سوست الجواكت، و7 فرش أسنان".

وأشار إلى أن معدة الإنسان تستطيع اختزان هذه الأشياء، كونها عضو من أعضاء الجسم، يزيد حجمها ويقل، بناء على الكمية المتواجدة بداخلها.

واستطرد: "عشان كده الناس اللي بتاكل زيادة، حجم معدتهم يبقى أكبر من الحجم الطبيعي، ممكن يتضخم لحد ما يوصل لمنطقة الحوض، إحنا لما بدأنا نشوف اللي موجود في المعدة، وجدنا عدد مهول من الآلات، وهو الشاب لما يبلع أول واحدة، تبقى سهلة عليه بعد كده، بس القلق إنه اتعود على كده، وأمه مش هتقعد بيه الـ24 ساعة، فوارد يبلع حاجة تاني".