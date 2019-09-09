علق الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي، على مزاعم أعلنتها سيدة لبنانية تدعى نادرة نصيف بشأن ما وصفته بقيام مملكة الجبل الأصفر بين مصر والسودان خلال قمة الأوديسا بأوكرانيا.

وقال سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الموضوع ليس مزحة ولا سخرية ولكنه أمر واقع منذ 7 أعوام تقريبًا، مشيرًا إلى أنها ليست أول مرة يتم الإعلان عن هذه الدولة.

وأوضح خبير القانون الدولي أن هذه المنطقة مساحتها 2060 كيلو مترا وتناهز مساحة دولة الكويت، لافتًا إلى أنها داخل إقليم السودان بموجب اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسودان عام 1899.

وأشار سلامة إلى أن القانون الدولي لا يعاقب أي شخص يعلن عن إقامة دولة طالما توفرت فيها شروط الدولة من الشعب والحكومة والسيادة والاعتراف الدولي في مرحلة لاحقة.

ولفت سلامة إلى أن هذه المنطقة المزمع إقامة مملكة جديدة عليها متاخمة لمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد، مشيرًا إلى أن شخصا سبق وأعلن قيام هذه الدولة ولم تتخذ حكومة الرئيس السابق عمر حسن البشير أي إجراء ضده.

وشدد سلامة على أن أمثال قيام هذه الدولة لا يشكل خطورة على مصر إلا إذا وقع اعتداء على الحدود أو السيادة المصرية.