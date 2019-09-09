أخبار ماتفوتكش.. السيسي يشدد على أعلى معايير الأمان في إنشاء الضبعة

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

السيسي يشدد على ضمان أعلى معايير الأمان في مراحل إنشاء محطة الضبعة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلع على آخر التطورات الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس هيئة المحطات النووية، وشدد الرئيس على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان في جميع مراحل إنشاء المحطة، مؤكدًا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي؛ للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر فضلا عن تنويع مزيج الطاقة.

"الصحة": أجرينا 229 ألف جراحة للقضاء على قوائم الانتظار حتى الآن

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مبادرة قوائم الانتظار مستمرة لمنع وجود تراكمات بالقوائم، وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، أن العمل على قوائم الانتظار كان على شقين الأول ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة، مع منع تكون قوائم انتظار جديدة.

مصادر إعلامية: حزب الله يسقط طائرة إسرائيلية مسيَّرة بجنوب لبنان

قالت مصادر إعلامية مقربة من حزب الله إن الحزب أسقط طائرة إسرائيلية مسيَّرة خارج بلدة رامية بجنوب لبنان، وفقا لما أوردته "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

"بومبيو": مفاوضات السلام الأفغانية متوقفة حاليا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس، إن محادثات السلام مع حركة طالبان الأفغانية متوقفة في الوقت الحالي، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء المحادثات التي تجري بين الحركة المتمردة والحكومتين الأمريكية والأفغانية، وأضاف "بومبيو" خلال تصريحات تلفزيونية، نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن "طالبان" حاولت استخدام بث الذعر لتحسين موقفهم في المفاوضات، متابعا: "أعتقد أن أي شخص يراقب الرئيس ترامب يعلم ذلك إذا حدث خلال المحادثات، حيث نحاول تحسين نتائج كلا الفريقين المنخرطين، وقام الفريق الآخر بارتكاب فعل مُعارض، فإن الرئيس ترامب لن يقبل بذلك"، في إشارة إلى الهجوم الذي قتل جنديا أمريكيا و11 آخرين وتبنته طالبان.

العثور على جثة قائد بحزب الله اللبناني داخل منزله في ظروف غامضة

أعلنت وسائل إعلام لبنانية رسمية، العثور على جثة مسؤول سابق في "حزب الله" اللبناني، مساء أمس، في الضاحية الجنوبية من بيروت، معقل الميليشيات، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل وفاة علي حاطوم، فيما بدأ الطب الشرعي مهامه لتحديد أسباب الوفاة التي وقعت داخل شقته في منطقة برج البراجنة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ولم يكشف حتى الآن عن ظروف وفاته، فيما يتوقع أن يصدر حزب الله بيانا يوضح فيه أسبابها. وتحدثت مواقع إخبارية لبنانية عن فرضية اغتيال حاطوم داخل منزله، فيما تناولت مصادر أخرى احتمال الانتحار.

أول حكومة سودانية بعد إطاحة البشير تؤدي اليمين أمام "البرهان"

أدت أول حكومة في السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، أمس، اليمين الدستورية، فيما يشهد البلد العربي الأفريقي انتقالا للحكم المدني بعد عقود من الحكم السلطويّ، وأدت حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك المؤلفة من 18 وزيرا، بينهم أربع نساء، اليمين في القصر الرئاسي في الخرطوم، أمام رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتائج قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد المرحلة الثالثة عام 2019، وكان إجمالي عدد المتقدمين 186 ألفا و924 طالبًا وطالبة، 106 ألفا و153 طالبا بالشعب العلمية، و80 ألفا و771 طالبا بالشعبة الأدبي.

أدى لاختناق 16 طفلا في عين الصيرة.. كلور حمامات السباحة يسبب السرطان

شهد مركز شباب عين الصيرة وقوع حادث إصابة 16 طفلا باختناق داخل حمام السباحة، مساء الإثنين الماضي، نتيجة وجود كمية من الكلور الزائد في المياه، حيث كشف أحد مسؤولي حمام السباحة أن الفني المسؤول عن صيانة وتنظيف الحمام أضاف الكلور عن طريق فتح الإسطوانة الخاصة به خلال وجود الأطفال داخل الحمام، على عكس ما يحدث كالعادة بإضافة الكلور في نهاية اليوم.

أحمد مراد عن "كيرة والجن": قصص حقيقية لأبطال منسيين

تحدث الكاتب أحمد مراد عن فيلم "كيرة والجن"، بطولة النجوم كريم عبدالعزيز وأحمد عز، إخراج مروان حامد، والمقرر طرحه صيف 2020، وكتب مراد، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": " فيلم كيرة والجن، معالجة سينمائية لرواية 1919 للكاتب أحمد مراد، بطولة النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز.. وإخراج مروان حامد"، وأضاف مراد: "تدور أحداث الفيلم في مصر من سنة 1919 إلى 1924، وهي الحقبة التي شهدت مقاومة وطنية منظمة ضد أقوى آلة استعمارية في القرن التاسع عشر، الإمبراطورية البريطانية، من خلال مجموعة قصص حقيقية لأبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال".

شيكابالا يدخل في نوبة بكاء بعد فوز الزمالك بكأس مصر

دخل محمود عبدالرازق شيكابالا في نوبة بكاء عقب فوز فريقه على بيراميدز بكأس مصر أمس، وثأر فريق الزمالك بقيادة محمود عبدالرازق شيكابالا لنفسه ولجماهيره من مداعبات جماهير منافسيه بعد خسارة الدوري المصري في آخر جولتين لصالح الأهلي، بتحقيق الفوز اليوم أمام بيراميدز بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، ليحمل اللقب الـ27 لبطولة كأس مصر من استاد برج العرب بالإسكندرية.