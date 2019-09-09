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أحمد الشقيري

على مدار الأيام الماضية، انتشرت شائعات عديدة تفيد بوفاة الإعلامي والداعية السعودي الشهير أحمد الشقيري، إثر أزمة قلبية ألمت به وأنهت حياته داخل مستشفى في المملكة العربية السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من منشور لحساب يحمل اسم "عبدالله البرقاوي" يقول فيه إن عائلة الشقيري أعلنت وفاة الإعلامي الشهير.

"بأزمة قلبية".. حقيقة وفاة الإعلامي أحمد الشقيري

ماتش الزمالك

ثأر فريق الزمالك بقيادة محمود عبدالرازق شيكابالا لنفسه ولجماهيره من مداعبات جماهير منافسيه بعد خسارة الدوري المصري في آخر جولتين لصالح الأهلي، بتحقيق الفوز اليوم أمام بيراميدز بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، ليحمل اللقب الـ27 لبطولة كأس مصر من استاد برج العرب بالإسكندرية.

بالفيديو.. في ليلة عاشوراء.. الزمالك بطل الكأس وبيراميدز أكل البليلة

أعرب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب.

مصطفى محمد: حققت حلمي بحصد أول بطولة مع الزمالك

كشف محمد عواد، حارس الفريق الأول بنادي الزمالك، سبب غيابه عن مرماه أثناء مباراة فريقه أمام بيراميدز بنهائي كأس مصر، أمس الأحد، والتي توج بها الفارس الأبيض.

محمد عواد يكشف سبب ترك مرماه خاليًا في نهائي الكأس

أعرب اللاعب التونسي حمدي النقاز، ظهير أيسر فريق نادي الزمالك، عن سعادته البالغة بفوز الفريق بلقب كأس مصر يوم أمس على حساب بيراميدز، مؤكدًا أن فريق الزمالك أصبح يمتلك إمكانيات عالية تمكنه من حصد المزيد من البطولات.

النقاز ساخرًا: حكم نهائي الكأس تعاطف مع إسلام عيسى "عشان قصير"

أعرب يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول بنادي الزمالك، عن سعادته للتتويح بكأس مصر اليوم، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.

أوباما لـ"الوطن سبورت": نعد جماهير الزمالك بالسوبر المصري والإفريقي

احتفل شقيق اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم وقائد فريق نادي الزمالك، بفوز شقيقه رفقة الفريق الأبيض بلقب كأس مصر 2019.

بالفيديو.. شقيق شيكابالا يوزع العصير احتفالا بحصد الزمالك لكأس مصر

أعرب إمام عاشور لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز بكأس مصر اليوم، مؤكدا أنها البطولة الأغلى في مسيرته التي ستكون مليئة بالبطولات مع الزمالك.

إمام عاشور: تحقيق الكأس مع الزمالك أغلى ما في مسيرتي

وجَّه المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، الشكر لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين على المجهود الكبير الذين قاموا به خلال الفترة الأخيرة.

أحمد جلال إبراهيم: روح اللاعبين والجهاز الفني سر الفوز بالكأس

قدم الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التهاني للقلعة البيضاء بفوزه بكأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بحضور 20 ألف مشجع زملكاوي.

فيفا بعد حصد الزمالك كأس مصر: "تهانينا لمدرسة الفن والهندسة"

شهدت منطقة ميت عُقبة معقل نادي الزمالك احتفالات كبيرة من قبل جماهير القلعة البيضاء بعد حصد الأبيض الكأس على حساب بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، حيث سجل أهداف الأبيض كل من يوسف أوباما وهدفان لـ"بن شرقي".

خاص بالفيديو.. ميت عقبة تشتعل بالشماريخ والهتافات بعد فوز الزمالك بالكأس

احتفل رئيس نادي الزمالك رفقة لاعبيه ببطولة كأس مصر بطريقة هيستيرية، وذلك عقب الانتصار على بيراميدز في نهائي البطولة المصرية الكبيرة.

بالفيديو.. احتفال هيستيري من رئيس الزمالك ولاعبيه لحظة التتويج بالكأس.. وشيكابالا يرقص

دخل محمود عبدالرازق شيكابالا في نوبة بكاء عقب فوز فريقه على بيراميدز بكأس مصر اليوم.

وثأر فريق الزمالك بقيادة محمود عبدالرازق شيكابالا لنفسه ولجماهيره من مداعبات جماهير منافسيه بعد خسارة الدوري المصري في آخر جولتين لصالح الأهلي، بتحقيق الفوز اليوم أمام بيراميدز بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، ليحمل اللقب الـ27 لبطولة كأس مصر من استاد برج العرب بالإسكندرية.

بالفيديو.. شيكابالا يدخل في نوبة بكاء بعد فوز الزمالك بكأس مصر

ظهر محمود شيكابالا، نجم نادي الزمالك وهو يحتفل بثلاثية فريقه أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم على ملعب برج العرب.

جنش كلمة السر في احتفال شيكابالا بثلاثية الزمالك في شباك بيراميدز