أكد الدكتور عماد نبيل الاستشاري الدولي للطرق والنقل، أن شبكة الطرق المصرية منذ عام 1952 حتى عام 2013 كانت 24 ألف كيلو متر، موضحا أن شبكة الطرق الجديدة تم إنشاؤها طبقًا لأعلى المعاييرالعالمية في الطرق.

وأضاف نبيل، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المشروع القومي للطرق أضاف 8000 كيلو متر وأن هذه الإضافة تعتبر ثلث الشبكة القومية للطرق الموجودة بالفعل.

وشدد نبيل على ضرورة ربط أطراف الدولة بقلبها للتوافق مع رؤية مصر 2030 و2050، مشيرًا إلى أنه يجب ربط الموانئ البحرية بالنقل البري والطرق، لافتًا إلى أن شبكة الطرق القديمة كانت متهالكة وقوتها الإنشائية لا تتحمل أعمال النقل الدولي، موضحا أن أعلى حمولة على الطرق الجديدة وصلت لـ15 طنا.

ولفت نبيل إلى ارتفاع معدل الوصولية في مصر لـ27%، مؤكدًا أن ذلك يعني أن 27% من الأماكن التي لم يستطع أحد بلوغها في الماضي، أن يصل إليها بكل سهولة.

وأشار نبيل إلى أن الراكب يستطيع استخدام الطريق البري بأمان بزيادة قدرها 33%، لافتًا إلى أن شبكة الطرق القديمة تم تحديثها وأن الطرق داخل المحافظات في طور الدراسات والتحديث الآن.