ضرب إعصار "دوريان"، الذي أعيد تصنيفه على أنه عاصفة شديدة بعد الاستوائية ساحل كندا الأطلسي، وبلغت قوة رياحه 150 كيلومترا في الساعة فأسقطت الأشجار، وتسببت في قطع خطوط الكهرباء وسقوط رافعة في مبنى وسط مدينة هاليفاكس، وفقا لـ"يورونيوز".

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن إعصار "دوريان" وصل إلى كندا في ليل السبت جنوب مدينة هاليفاكس مع رياح ضارية وأمطار غزيرة، وتسببت العاصفة في حدوث أمواجًا بطول 20 مترا، وقصفت العاصفة الساحل بالقرب من المدينة الساحلية التي تضم أسطول المحيط الأطلسي في كندا.

وبينما كان "دوريان" يتحرك شمالاً من الولايات المتحدة بعد تدمير جزر البهاما، تم تصنيفه الآن "إعصارًا شديد الشدة بعد الاستوائية"، لكن مركز الأعاصير الكندي حذر من أنه ما زال يحشد رياحًا تعادل رياح إعصار من الفئة الثانية، وفقا لـ"france24".

وقال بوب روبيتشود من المركز الكندي للأعاصير في مؤتمر صحفي "نتحدث عن عاصفة خطيرة للغاية"، وكانت العواصف تسببت في فيضانات واسعة النطاق، وأكثر من 450 ألف أسرة كانت بدون كهرباء بعد أن هبت الرياح على خطوط الكهرباء.

وقال وزير السلامة العامة رالف جودال إنه يتم تقديم المساعدة الفيدرالية للمتضررين، وتم تعبئة الجيش لتقديم المساعدات والمساعدة في عمليات الإجلاء، بينما تم إغلاق الطرق والجسور في المنطقة.