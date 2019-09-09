قال الدكتور محمد عبدالسلام جبر مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، إنّ مصر تمتلك تقاوي كاملة وعالية الجودة من محصول البطاطس، وستزيد حجم الإنتاجي بنسبة 20% عن التقاوي المستخدمة حاليا.

وأضاف عبدالسلام خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى في التليفزيون المصري، أنّ المعهد بدأ إنتاج تقاوى البطاطس عن طريق تكنيك زراعة الأنسجة، وهو أمر لم يكن مطبقا في مصر سابقا، فلم ينتج تقاوي للبطاطس من قبل، وكنا نعتمد على استيرادها بتكلفة 1.6 مليار جنيه، لزراعة 550 ألف فدان، وكان حجم صادراتنا نحو 800 ألف طن سنويا.

وتابع مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة أنّ منتج البطاطس هو السلعة الثانية على قائمة التصدير بعد منتجات الموالح، وتصدّر مصر بطاطي بـ6 مليارات جنيه، لافتا إلى أنّ مصر أصبحت "تكوّد" المزارع في عملية الإنتاج، فحتى لو حدثت أي مشكلة للمنتج، يصبح من السهل تتبع سلسة هذا المنتج للمزرعة التي أنتجته، لتلافي المشكلات في المستقبل.

ولفت عبدالسلام إلى أنّ وزارة الزراعة تعمل حاليا على البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر في 10 محاصيل رئيسية، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة، والشركة الوطنية للزراعات المحمية.