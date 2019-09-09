أكّد المهندس ممدوح المحمدي مدير عام هيئة الطرق والكباري بجنوب سيناء، أنَّه جرى الانتهاء من رصف الطبقة السطحية والنهائية لازدواج شارع طابا، بداية من طريق المستشفى العام وحتى ميدان أفريقيا بطول كيلومتر مربع، مشيرًا إلى أنَّ عرض كل اتجاه يبلغ 8 أمتار.

29 مليون جنيه تكلفة تطوير شارع طابا بعد غلقه 4 سنوات

وأضاف مدير عام هيئة الطرق والكباري، أنَّ التكلفة الإجمالية لتطوير شارع طابا بلغت 29 مليون جنيه، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق بجنوب سيناء، لافتًا إلى أنَّ شارع طابا سيؤدي إلى سيولة مرورية بالشوارع الرئيسية لمدينة الطور، خاصة أنَّه جرى افتتاحه أمام حركة المرور بعد غلق دام لمدة 4 سنوات، نتيجة لدواع أمنية خاصة بحماية كنيسة "النبي موسى" التي تقع على الطريق.