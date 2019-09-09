استمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 9 سبتمبر الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.37 جنيه للشراء، و4.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.37 جنيه للشراء، و4.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.36 جنيه للشراء، و4.40 جنيه للبيع.