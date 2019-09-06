تستعرض "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة، وذلك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، الجمعة 6 سبتمبر الجاري، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي نحو 4.37 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.