أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة قناة السويس للدراسات العليا والبحوث، عن فتح باب القبول لطلاب الدراسات العليا من الجامعات المصرية والعربية بكلية الصيدليه، بنظام الساعات المعتمدة وذلك حتى 30 سبتمبر الجاري .

وأكد الدكتور ياسر مصطفى عميد الكلية، أن برامج الدكتوراه المتاحة هذا العام هى برامج الدكتوراه في العلوم الصيدلية" صيدلانيات، أدوية وسموم، ميكروبيولوجي، كيمياء حيوية، كيمياء طبية، كيمياء تحليلية صيدلية، كيمياء عضوية، عقاقير ".

وتابع أن برامج الماجستير في العلوم الصيدلية تشمل" صيدلانيات، أدوية وسموم، ميكروبيولوجي، كيمياء حيوية، كيمياء طبية، كيمياء تحليلية صيدلية، كيمياء عصوية صيدلية، عقاقير".

وأوضح أن البرامج المهنية للدراسات العليا تشمل درجة دكتور الصيدلة " pharm D " إلى جانب دبلوم الدراسات العليا"التخصصية" في التحليل الكيميائي الحيوي و النباتات الطبية.