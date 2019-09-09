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السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

"الإسكندرية الأزهرية" تعلن عن حاجتها لموجهين قرآن كريم

"الإسكندرية الأزهرية" تعلن عن حاجتها لموجهين قرآن كريم

5 أهداف لمؤتمر دار الإفتاء السنوي الخامس.. تعرف عليها

5 أهداف لمؤتمر دار الإفتاء السنوي الخامس.. تعرف عليها

"التعاون الاقتصادى" تشكر السيسى على وجود 8 وزيرات بالحكومة المصرية فى مؤتمر التمكين الاقتصادى للمرأة

"التعاون الاقتصادى" تشكر السيسى على وجود 8 وزيرات بالحكومة المصرية فى مؤتمر التمكين الاقتصادى للمرأة

غدا.. توقيع بروتوكول بين هيئة المجتمعات و"أوراسكوم" لتدوير المخلفات

غدا.. توقيع بروتوكول بين هيئة المجتمعات و"أوراسكوم" لتدوير المخلفات

أبوالغيط لـ مفوض "أونروا": نرفض المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني

أبوالغيط لـ مفوض "أونروا": نرفض المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني

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"الهوستيل" وجهة الشباب للإقامة وتعلم اللغات.. والليلة بـ«80 جنيه»

"الهوستيل" وجهة الشباب للإقامة وتعلم اللغات.. والليلة بـ«80 جنيه»

مدينة "ملاهي" داخل محل قديم.. "كيدز بارك" عزبة النخل

مدينة "ملاهي" داخل محل قديم.. "كيدز بارك" عزبة النخل

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أكل بيتي "تنزاني" من إيدين "زيتون": اتعلمت الجدعنة من المصريين

أدى لاختناق 16 طفلا في عين الصيرة.. كلور حمامات السباحة يسبب السرطان

أدى لاختناق 16 طفلا في عين الصيرة.. كلور حمامات السباحة يسبب السرطان

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