قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه تم البدء في إعادة هيكلة كل القوات وإعادة النظر في قوانينها خاصة جهاز أمن المخابرات الوطني، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأضاف البرهان، أنه سيتم العمل مع الجميع على رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، موضحا أنه تم إلغاء القوانين التي تجيز الاعتقال دون وجه حق.

وأكد البرهان، أن القوات المسلحة لها واجبات محددة والضامن هو الشعب السوداني، منوها إلى أن الجميع في مجلسي الوزراء والسيادة يتعهدون بالعمل لتحقيق حلم الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي.

وتابع: "بدأت نظرة المجتمع الدولي تتغير للسودان بمجرد حصول التغيير".

ولفت البرهان، إلى أن الأدوار تكاملية بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء لخدمة الشعب مؤكدا أن المجلس السيادي والحكومة يستطيعان التشريع في المرحلة الانتقالية

وأشار إلى أن الشعب السوداني ينتظر أن تسود العدالة والمساواة في البلاد

لافتا إلى أن هناك إصرار من جميع الاطراف المسلحة على إحلال السلام كما توجد تفاهمات مع كل الحركات المسلحة.