أبوالغيط لـ مفوض "أونروا": نرفض المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني

استقبل السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة اليوم، بيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حيث أطلعه الأخير على مستجدات الأزمة التي تواجهها الوكالة، وجهود الحفاظ على استمرار الإسهامات الدولية في ميزانيتها، بما يضمن استمرار الأونروا في تقديم خدماتها لنحو 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، في وقت تتعرض فيه لضغوط متزايدة وحملات تشكيك غير مسبوقة.

وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنّ أبوالغيط أعرب لكرنيبول عن دعمه الكامل لمهمته، مُعربا عن تقديره الخاص لقيادته للوكالة في هذه الظروف الصعبة، وإصراره على الاستمرار في خدمة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف المصدر أنّ أبوالغيط أكد أنّ الضغوط التي تتعرض لها الوكالة أغراضها واضحة ومكشوفة للجميع، وأنّها ترمي إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، موضحا أنّ الجامعة العربية ترفض المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني أو تقويض التفويض الأممي الممنوح للأونروا، كما هو منصوص عليه في قرار إنشائها عام 1949، وتدعو جميع الدول إلى الاستمرار في دعم الأونروا في التصويت الذي سيجري في الأمم المتحدة في نوفمبر المقبل لتجديد تفويض الوكالة.

وأشار المصدر إلى أنّ المفوض العام للأونروا قدّمَّ الشكر للأمين العام على جهوده في دعم الأونروا على الصعيد الدولي، مُضيفا أنّ كرينبول سيُقدم إحاطة شاملة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري والذي يُعقد غدا الاثنين.