تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بخطاب للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، للموفقة على عقد جلسة عاجلة بلجنة الإدراة المحلية بالبرلمان بشأن وفاة الطفل "ياسين" عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي.

وقال "فؤاد"، في بيان صادر عنه اليوم، إنه "لا يخفي عليكم واقعة وفاة الطفل ياسين عماد المتداولة إعلاميا منذ أسبوع والذي فقدناه ضحية الإهمال غارقا في بالوعة صرف صحي بعمق تجاوز 8 أمتار أمام نادي الطالبية بحي العمرانية".

وأشار "فؤاد"، إلى أنه في هذا الصدد تقدم العديد من النواب الأسبوع الماضي بعدد من الأدوات الرقابية بشأن تلك الواقعة، وتكرارها كطلبات إحاطة للنائب إيهاب منصور، والنائب عمرو أبو اليزيد، والنائب فرج عامر، والنائبة إيناس عبدالحليم، وغيرها من الأدوات الرقابية بشأن أزمة وفاة المواطنين والأطفال غرقا في الصرف الصحي واستمرار الأمر دون محاولات جدية لمواجهته.

وأضاف البرلماني، أنه "رغم وجود توصية صادرة العام الماضي من مجلس النواب بناء على جلسة عقدت بلجنة الإدارة المحلية إثر حادثي السويس وقنا، إلا أننا لم نجد أي تحركات حقيقية في إطار أيا من تلك التوصيات، وفي إطار ذلك والتواصل مع لجنة الإدارة المحلية والتي أبدت مرونتها في عقد جلسة عاجلة باللجنة في هذا الشأن حال موافقة رئيس البرلمان".

وأكد "فؤاد"، أنه "في إطار قيام النيابة العامة بدورها في التحقيقات لإقامة المسؤولية الجنائية علينا نحن نواب الشعب أن نتحمل المسؤولية السياسية ونتخذ خطواتنا لمواجهة تلك الأزمة".

وطالب "فؤاد"، رئيس مجلس النواب، بالموافقة على عقد جلسة عاجلة بلجنة الإدارة المحلية بشأن تلك الأزمة، وبحث أسباب تقاعس الحكومة عن تنفيذ تلك التوصيات، وما يستجد من مناقشة في إطار الحد من ظاهرة وفيات البلاعات.