قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه أحاط نطيرته السودانية بكل الجهود التي تبذلها مصر لرفع اسم السودان من قائمة العقوبات الدولية، والتي كثفتها منذ التغيير الذي حدث بالسودان، ومصر تعمل من خلال اتصالاتها وشراكتها مع العديد من الدول المؤثرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية للتحفيز على رفع السودان، وخاصة بعد التغير الذي حدث من قوائم رعاية الإرهاب.

وأضاف شكري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين نظيرته السودانية أسماء محمد عبدالله، والمنعقد في الخرطوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصالاته مع شركائه الدوليين والعرب والأفارقة يركز على هذا الأمر ويدعو لرفع السودان من قائمة العقوبات الدولية ويتحدث عن المزيد من الدعم في كافة المجالات في السودان كي تستقر وتترسخ المبادئ التي أطلقت من خلال التغيير الذي حدث وتستمر مصر في ذلك.