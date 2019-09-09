أعلن المهندس أشرف الحسيني أبوهرجة، رئيس قطاع كهرباء شرق محافظة الغربية، اليوم، عن فصل التيار الكهربائي، غدا الثلاثاء، من الساعه12 مساء الاثنين وحتى الساعة 11 ظهرا، من المحول رقم (3) بمحطة محولات سمنود الجديدة لإجراء أعمال الصيانة .

وقال "الحسيني " إنه سيتم فصل التيار الكهربائي خلال هذه الفترة عن مناطق خطوط الريف الآتية (بسمنود) ميت عساس 3 – الناصرية. وأوضح أنه سيتم قطعه عن مناطق الريف المتصلة بلوحة أبوعلي وتشمل: بالمحلة الكبرى - محلة أبوعلي - السلندرات 1 و2 - نادي المعلمين (بالمحلة) - مركز شرطة المحلة.

كما أهاب رئيس الشركة المواطنين القاطنين بذات المناطق لتدبير كافة احتياجاتهم خلال فترة أعمال الصيانه لضمان قضاء حوائجهم بشكل منتظم على مستوي قري ومراكز المحافظة .