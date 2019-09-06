أصيب 3 شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما، والتي انطلقت تنديدا باقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للحرم الإبراهيمي في الخليل.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة مباشرة من مسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاستيطان والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية ردا على ممارسات نتنياهو وعصابات المستوطنين ضد مقدرات الشعب الفلسطيني.

وقالت مصادر فلسطينية، إن جنود الاحتلال حاولوا نصب "كمين" في منازل مهجورة وعند اكتشافه من قبل الشبان أطلق الجنود وابلا كثيفا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، مما أدى إلى إصابة 3 شبان بجروح متفاوتة عولجوا ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدة أن جنود الاحتلال بعد اكتشاف كمينهم لاحقوا الشبان بين المنازل السكنية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة تصدى خلالها الشبان للجنود بالحجارة وأجبروهم على الهروب والانسحاب دون اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال ومنذ ساعات الصباح الباكر قد نصبت حاجزا على مدخل البلدة وأعاقت تحركات المواطنين والصحفيين وأجبرت بعضهم على وضع بصماتهم على نماذج خاصة دون إبداء الأسباب.