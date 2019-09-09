أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الإثنين، أن قواتها استعادت السيطرة على منطقة يمجان في إقليم بدخشان بشمال شرق البلاد بعد سيطرة حركة طالبان عليها طوال السنوات الأربع الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن القوات الأفغانية شنت غارات جوية ونفذت عمليات ميدانية خلال سيطرتها على منطقة يمجان التي كانت طالبان قد سيطرت عليها لمدة 4 سنوات.

وأضاف البيان، أن القوات كبدت مسلحي طالبان من الأجانب والأفغان خسائر فادحة خلال العمليات نفسها.. مشيرا إلى استسلام عدد كبير من مسلحي طالبان.